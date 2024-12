O Presidente da República, João Lourenço, viaja na próxima quinta-feira, 12, para a África do Sul, a convite do seu homólogo, Cyril Ramaphosa. Na bagagem vão vários acordos sobre comércio, artes e cultura e ensino superior.

A visita foi anunciada recentemente pelo ministro sul-africano das Relações Internacionais e Cooperação, Ronald Lamola, após reunião com o Chefe de Estado angolano na Cidade Alta. O Novo Jornal sabe que da agenda constam igualmente algumas discussões sobre a revisão dos requisitos de visto.

O processo de Luanda será também discutido na sequência do alargamento da missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral na Républica Democrática do Congo, assim como a liderança do G20, assumida pela África do Sul, que assumiu a presidência rotativa do grupo das maiores economias do mundo no dia 1 de Dezembro e acolherá a sua cimeira em Novembro do próximo ano.

Ramaphosa já assumiu que as prioridades da África do Sul para a sua presidência incluem o reforço da capacidade de resistência às catástrofes face às alterações climáticas, a mobilização de financiamento para a transição para energias mais ecológicas e a resolução dos níveis insustentáveis de dívida.

O Presidente sul-africano avançou igualmente que o seu país vai usar a presidência do G20, a primeira de um país africano, para colocar as prioridades do "continente negligenciado" na agenda do poderoso fórum económico mundial.

Este é um "grande momento" para "colocar as prioridades de desenvolvimento do continente africano e, mais amplamente, dos países do Sul, mais firmemente na agenda do G20", disse Ramaphosa em conferência de imprensa.

O G20 ou Grupo dos 20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia.

De recordar que João Lourenço participou na cerimónia de tomada de posse para o segundo mandato de Cyril Ramaphosa, no passado mês de Junho.

Tal visita foi retribuída pelo Presidente sul-africano, que esteve em Luanda, em Agosto, para, segundo a Presidência, reforçar as relações bilaterais entre os dois países.