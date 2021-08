Presidente visita Cabinda nos dias 13 e 14 de Agosto - Irá João Lourenço à procura de uma solução de paz ou apenas visitar as várias obras em curso?

O Presidente da República (PR) tem na agenda uma visita de trabalho nos próximos dias 13 e 14 a Cabinda. Ainda não foi avançada mais informação por parte da Casa Civil sobre a lista de prioridades de João Lourenço nesta sua visita ao enclave, mas tendo em conta que mais de metade do petróleo angolano, maior fonte de receitas de Angola, provém desta província do norte do País marcada por forte contestação por parte da sociedade, com "a grande maioria dos cabindas a defender a independência em relação a Angola", como assumiu recentemente o general na reforma pelo MPLA José Sumbo, antigo membro do Governo de Cabinda, depois de sair do gabinete do PR, com quem esteve reunido para tentar encontrar "uma solução definitiva do problema", espera-se que a visita do Chefe de Estado marque um novo ciclo das relações que não têm sido fáceis desde a independência de Angola.