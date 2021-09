Regresso a Angola do ex-Presidente da República não é assunto para a TPA, diz director de conteúdos da televisão pública

O director de conteúdos da Televisão Pública de Angolana (TPA), Neto Júnior, disse esta quinta-feira,16, aos jornalistas que o regresso ao País do ex-Presidente da República, José Eduardo do Santos, não é assunto do ponto de vista jornalístico para a TPA.