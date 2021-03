O Rei Ekuikui V desistiu da marcha pedestre a que se tinha lançado entre o Huambo e Luanda para repudiar a sua condenação pelo Tribunal Provincial do Huambo (TPH). Ao Novo Jornal, a entidade tradicional confidenciou que reformulou o seu plano de deslocação à capital do País, privilegiando agora um pedido de audiência ao Presidente da República, quase duas semanas após João Lourenço ter aprovado um financiamento de 2,8 mil milhões Kz para o termo da requalificação da sede da Ombala Bailundo.

"Mantive, via telefónica, por minha iniciativa, uma conversa com a governadora do Huambo e decidi mudar o plano. Ao invés de percorrer a pé, vamos escrever uma carta ao Presidente da República, para solicitar uma audiência em Luanda", informou o Rei Ekuikui, que, a 02 de Fevereiro último, foi condenado pelo TPH a seis anos de prisão maior, por co-autoria moral do crime de homicídio voluntário preterintencional, ocorrido em 2017, na sequência de um julgamento tradicional.

Afirmou que, não obstante a reformulação do seu plano e do financiamento anunciado por JLo para o seu Palácio, continua a sentir-se ferido na sua "honra e majestade" e exigiu que quem "sujou" a sua imagem seja o mesmo a limpá-la.

O soberano da Ombala Bailundo explicou que este é um dos temas que espera colocar no encontro que augura manter com o presidente do partido - o MPLA -, formação política de que é membro do Comité Central.

