O cerco sobre a Rússia aumenta no capítulo da diplomacia com vários Estados a aplicar sanções, bem como a multiplicação de comunicados contra o País. A União Europeia fecha portas para qualquer tipo de diálogo com embaixadores russos. Por cá, a sua representação manifesta-se satisfeita face à postura de Luanda, e repudia a UNITA. A Ucrânia, fortemente «fustigada», agradece o apoio de alguns Estados africanos.

O embaixador da Federação russa em Angola, Vladimir Tararov, considera que a posição de Angola manifestada em comunicado sobre o conflito militar que opõe Moscovo e Kiev foi equilibrada e que, na perspectiva do diplomata, espelha bem a «veia» angolana de paz e concórdia.

"Angola não quer tomar uma parte nem outra, por isso que sempre apela à paz, às negociações e ao cessar-fogo. Para nós, isso é muito bom. Os outros apelam ao castigo da Rússia, não se fala em apaziguamento, mas Angola esta mesmo numa fila dos países que apaziguam, que apelam a todas as partes, quer à Rússia, quer à Ucrânia, para o cessar-fogo", destaca o embaixador Vladimir Tararov.

Entre outras coisas, o diplomata russo recorda as relações antigas que o seu país mantém com Angola e faz saber que a Federação vai aumentar o nível de relacionamento que, segundo o mesmo, reduziu um "bocado" com a queda da União Soviética. Além do relacionamento político, Vladimir Tararov diz que, no campo da economia, a parceria com Luanda também está a crescer, e refere que as trocas comerciais entre os dois Estados já andam à volta dos 200 milhões de dólares ano.

Entretanto, o diplomata lança fortes críticas à UNITA, maior partido na oposição angolana, pelo facto de o «galo negro» ter proposto na sessão de quarta-feira, 02, da Assembleia Nacional, uma discussão e aprovação de um "voto de protesto contra a invasão russa" à Ucrânia. Na nota, a UNITA diz que a Assembleia Nacional deve "repudiar e condenar a invasão da República da Ucrânia e as violações aos compromissos internacionais sobre a defesa, promoção da paz e segurança internacional", bem como "condenar a invasão à República da Ucrânia, estado soberano e independente, pelas forças armadas da Federação russa em violação à integridade territorial, ao direito à autodeterminação e livre escolha de alianças", lê-se na proposta da UNITA.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)