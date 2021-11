Num discurso marcado por um profundo desapontamento com o caminho que o País traçou, Samakuva distribuiu responsabilidades por todos quantos participaram "num contexto político "revolucionário" e excludente, onde a defesa dos objectivos, interesses e valores perseguidos pelos movimentos de libertação e seus patronos da guerra fria eclipsou a prossecução primordial do grande objectivo de construção da Nação, da identidade angolana e da unidade nacional".

"Falhámos, tanto em 1975, como em 1991 e em 2002, porque não fomos capazes de colocar a Pátria mãe acima dos grupos partidários", declarou o líder do 'Galo Negro'.

"A via dos acordos, desacordos, fraudes e corrupção, seguida nas décadas seguintes, apenas serviu os objectivos da preservação da hegemonia e da subversão da democracia. Não houve reconciliação efectiva, nem democratização do País. O projecto de construção da Nação continuou adiado", afirmou o presidente da UNITA, dizendo que "os problemas que o País enfrenta são de tal magnitude que não serão resolvidos por um homem, nem por um partido, nem tão pouco numa só legislatura".

Para Samakuva, a resolução desses problemas "exige uma ampla transformação da sociedade, na sua estrutura total, ao longo de várias décadas" e "requer um novo começo, assente em estratégias, inclusão e concertação entre as várias lideranças".

Requer ainda, diz Samakuva, "a concepção e implementação de uma agenda nacional para a construção da nação".

"O País precisa de novas ideias, novos ares, para construir um novo rumo. Precisamos de começar de novo. E aqui cada um de nós, pessoalmente e em grupo, tem de fazer a sua parte. A parte que me cabe é ajudar a construir primeiro a unidade no seio da UNITA" afirmou Samakuva, que foi peça fundamental para a construção da paz no País depois da morte de Jonas Savimbi, num discurso já mais virado para dentro, para os militantes do seu partido, a quem lembrou que "na UNITA não há savimbistas, nem samakuvistas, nem adalbertistas".

"Respeitamos os líderes, mas não seguimos pessoas, seguimos a causa. Seguimos objectivos, princípios e valores, consagrados", declarou, para apelar: "Não aceitem a divisão", num momento em que, segundo Samakuva, "é preciso muita inteligência, serenidade e unidade".

"Não podemos vencer este desafio com arruaças, insultos e ânimos exaltados. Muito menos com visão curta, com mensagens agressivas nas redes sociais, culpando-nos uns aos outros", declarou.

"Entrar na UNITA significa aderir aos seus princípios e valores, já estabelecidos. Ninguém deve pretender vir na UNITA para muda a UNITA ou estabelecer outros valores, outros princípios. Não é assim", sublinhou, para terminar com mais um apelo.

"A minha proposta neste 11 de Novembro é transformar a crise actual numa grande oportunidade para se repensar o País e promover finalmente o encontro de Angola consigo mesma"

"Através de um diálogo abrangente e suprapartidário entre os patriotas podem ser definidos objectivos, princípios e valores aos quais governantes e governados se deverão vincular num horizonte temporal suficiente para se construírem os fundamentos espirituais e materiais da Nação angolana", concluiu.