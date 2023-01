A Siemens Healthineers vai equipar as áreas de radioterapia, imagiologia e medicina nuclear do Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha "Pedale", segundo um despacho assinado pelo Presidente da República, que prevê, igualmente, a formação de técnicos.

O contrato de aquisição de equipamentos para as áreas de imagiologia e medicina nuclear vale 8,2 milhões de euros, enquanto a formação de técnicos custará 2,1 milhões de euros. O contrato de aquisição de equipamentos de radioterapia está avaliado em 3,3 milhões de euros.

O procedimento escolhido é o ajuste directo, recurso justificado no documento com a "urgência para assegurar a continuidade dos trabalhos e proporcionar melhor assistência e acompanhamento médico aos utentes".

De acordo com o documento, há necessidade de se adoptar um procedimento célere e desconcentrado para a tomada de decisão contratual, tendo em conta a preocupação do Executivo em acomodar este serviço do sector da saúde no âmbito das prioridades definidas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, com vista à melhoria da qualidade de vida das populações.

A construção do Complexo Hospitalar General Pedro Maria Tonha "Pedalé" está avaliada em 128,1 milhões de dólares, segundo um decreto presidencial de Janeiro de 2019 e a conclusão das obras estava prevista para Maio de 2021.

O complexo hospitalar inclui um centro de treinos, heliporto e um edifício de apartamentos e hotel.

Os custos, fixados em 128,1USD, cobrem, para além dos encargos com a construção, a prestação de serviços de fiscalização e o fornecimento e instalação de equipamentos.

A obra, executada mediante processo simplificado e não por concurso público, face à necessidade de adoptar "um procedimento mais célere", era explicada pela necessidade de "melhorar a assistência e acompanhamento médico aos doentes a nível do sistema de saúde pública".

A sociedade anónima TPF - Consultores de Engenharia e Arquitetura apresenta, no seu portefólio, a obra do Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha "Pedalé", que segundo a empresa, está localizado no Morro Bento, em Luanda, junto ao Condomínio do GEPA, num lote de terreno com área total de cerca de 32.000,00 m2.

O edifício principal desenvolve-se em três pisos com uma área total de construção de 29.062 m2, onde estão incluídas as áreas técnicas exteriores.

Na página da empresa na internet pode ler-se que o hospital estará organizado por dois andares: No piso -1, com cerca de 5050 m2, ficarão instaladas as áreas técnicas (depósitos de água, central térmica e central de gases), os serviços de apoio ao funcionamento do hospital (vestiários, armazéns, farmácia hospitalar, cozinha, lavandaria, esterilização, morgue e armazenamento de resíduos hospitalares), os serviços clínicos (área de Radioterapia - com duas salas de tratamentos, uma sala de braquiterapia e um simulador), e a área de medicina nuclear (sala de PET, sala de Gama-câmara e um micro-ciclotrão para a produção de radio-fármacos).

No piso 0, com cerca de 7940 m2, as áreas funcionais e de serviços incluem recepção e cafetaria para o público, e entradas diferenciadas para urgências e consultas externas a funcionar em 36 gabinetes de consulta e 16 salas de exame;

O piso 0 dispõe também de salas de exame de imagiologia (Ressonância Magnética, TAC, Raio-X, Ecografia, Mamografia e Angiografia), de Hospital de Dia Oncológico, de serviço de urgências (com separação entre urgência de adultos (7 gabinetes) e urgência Pediátrica (4 gabinetes); de uma área de medicina física e reabilitação, que engloba um ginásio e uma sala de tratamentos de hidroterapia com tanque de marcha.

O mesmo piso contará também com uma área laboratorial (com zona de colheitas, banco de sangue com 3 três postos para colheita de dadores, laboratório de patologia clínica e anatomia patológica) e de um refeitório.

Na área adjacente ao edifício principal, segundo a TPF - Consultores de Engenharia e Arquitectura, estão situados dois edifícios destinados à farmácia de venda ao público e ao centro de hemodiálise.

No piso 1, com cerca de 7916 m2, vão funcionar cinco blocos operatórios, um dos quais destinado a cirurgia robótica (recurso ao robot cirúrgico Da Vinci), uma Unidade de Cuidados Intensivos com 16 camas, um posto de enfermagem e sala de trabalho, uma Unidade de Cuidados Intermédios com 16 camas, duas salas de partos, zona de preparação e recobro, e ainda uma zona de internamento com 74 quartos, todos com luz natural, com várias tipologias: individuais, duplos, triplos, VIP e de isolamento, totalizando 111 camas.