O MPLA e a UNITA evitaram esta quinta-feira, através de negociações, um "desentendimento mais aceso que o costume" sobre o local da recepção de duas delegações provenientes de Luanda na Kissanga, Uíge, uma para as comemorações do 55º aniversário da UNITA e outra do grupo de acompanhamento do secretariado do Bureau Político do MPLA para esta província.

A UNITA, segundo o seu secretário provincial, Félix Simão Lucas, estava para receber a delegação do seu partido, na localidade de Kissanga, arredores da cidade do Uíge, local do acto central das comemorações do 55º aniversário da fundação do partido.

Mas o MPLA também tinha escolhido o mesmo local para receber uma comitiva do grupo de acompanhamento do secretariado do Bureau Político do MPLA para a província do Uíge, dirigida pela deputada Emília Carlota Dias, que é também vice-presidente da Assembleia Nacional.

A coincidente escolha do mesmo local e a mesma hora para a recepção das duas delegações que partiram de Luanda, chegou, segundo apurou o Novo Jornal, a aquecer os ânimos entre os elementos das duas formações.

No entanto, estas acabaram por se reunir para chegar a um consenso de forma a evitar maior turbulência gerada pela coincidência das escolhas dos dois partidos.

"Os membros do MPLA deixaram a localidade. A situação voltou a acalmar, embora tenham sido gerados alguns equívocos", confirmou ao Novo Jornal Félix Simão Lucas, também deputado.

Refira-se que o Secretário-geral da UNITA, Álvaro Daniel, realçou, esta terça-feira, 09, em Luanda, que a estratégia do seu partido foi delineada no sentido de aprimorar os mecanismos de actuação em algumas praças eleitorais onde o resultado eleitoral de 2017 foi insatisfatório, sendo o Uíge m desses locais, onde a UNITA elegeu um deputado e o MPLA quatro.

O dirigente do partido do Galo Negro fez esta afirmação numa conferência de imprensa, no âmbito das comemorações do 55º aniversário da formação política, que se assinala no próximo Sábado, 13, sob o lema "UNITA 55 anos - firme na mobilização dos patriotas para a alternância do poder", que o acto central terá lugar na província do Uíge.

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, vai presidir o acto, vai estar presente na cerimónia de comemorações de mais um aniversário da fundação do partido fundado por Jonas Malheiro Savimbi, em 1966, no Muangai, província do Moxico.