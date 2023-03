O Presidente da República, em entrevista exclusiva à Rádio France Internacional (RFI), refutou a existência de uma crise institucional no País, mas assumiu que não presidiu ao acto solene que habitualmente marca o arranque do ano judicial em virtude dos "últimos acontecimentos, nomeadamente num dos tribunais" angolanos, ou seja, antes da resignação forçada da juíza presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gambôa, constituída arguida antes de renunciar e depois de um braço-de-ferro com o Chefe de Estado. Sobre as suspeitas que têm vindo a público sobre o presidente do Tribunal Supremo, João Lourenço diz desconhecer até agora o envolvimento do juiz-conselheiro Joel Leonardo em actos ilícitos.

Esta semana foi marcada por um jogo de força tornado público pela própria Presidência no Facebook entre a autoridade máxima do País, o Chefe de Estado, João Lourenço, e a mais alta representante do órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças públicas, a juíza presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gambôa, que só renunciou ao cargo depois de ter sido constituída arguida por suspeita dos crimes de corrupção, extorsão e peculato.

Na segunda-feira, 27, a Presidência da República anunciava, na sua página na rede social Facebook, que a juíza presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gambôa, tinha sido convidada pelo Chefe de Estado a demitir-se no dia 21 de Fevereiro por ter deixado de ter condições para o exercício das suas funções.

O Chefe de Estado declarava, na nota, que tem acompanhado "com alta preocupação" as "ocorrências" que envolvem o nome de Exalgina Gambôa, sublinhando que são "susceptíveis de comprometer o normal funcionamento deste importante órgão do poder judicial e manchar o bom nome da Justiça angolana".

Mas Exalgina Gambôa não renunciou. Em vez disso, respondeu a João Lourenço no mesmo dia com um pedido de jubilação antecipada por "razões de saúde".

A 28 de Fevereiro, a Procuradoria-Geral da República declarava, em comunicado, que a presidente do Tribunal de Contas tinha sido constituída arguida, tal como o seu filho, Hailé Vicente da Cruz.

Horas após ter sido constituída arguida e mais de uma semana depois de o Presidente da República a ter "convidado" a sair, a juíza Exalgina Gamboa renunciou finalmente ao cargo de presidente do Tribunal de Contas, tendo o Chefe de Estado aceitado imediatamente o pedido de resignação.

Também o juiz-conselheiro presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, tem estado debaixo de fogo há já vários meses, com o nome associado a vários escândalos de alegados actos de corrupção, mas, em entrevista à RFI, o Presidente da República afirmou desconhecer, "até agora", algo que prove o envolvimento de Joel Leonardo em actos ilícitos.

"Com relação ao Tribunal Supremo, eu devo dizer que, do que é do meu conhecimento, há alegações de eventuais crimes, mas que, por enquanto, nada prova o envolvimento, até agora, do venerando juiz-presidente do mesmo tribunal", afirmou.

Sobre uma crise institucional no País, João Lourenço diz, lacónico: "É muito forte dizer isso. Forte demais".