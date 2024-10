O Grupo Parlamentar da UNITA "despachou" esta segunda-feira, 07, os seus 90 deputados, para os 14 municípios da província da Huila, onde vão fiscalizar o nível de execução física e financeira do Programa de Investimentos Públicos (PIP)" e "aprofundar o conhecimento da realidade política, económica e social da região, bem como reforçar o vínculo com a população".

Estas deslocações aos municípios da província da Huila, segundo o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, enquadram-se no âmbito das jornadas nas comunidades, onde os deputados vão dialogar com diversos sectores da sociedade, incluindo líderes comunitários, associações, sindicatos, estudantes e professores, "com o objectivo de compreender as necessidades reais da população e promover um espaço de debate sobre a crise actual e as alternativas para um futuro mais promissor".

As jornadas vão terminar a 14 de Outubro, um dia antes da abertura do ano legislativo da Assembleia Nacional, durante a qual o Presidente da República apresentará a mensagem sobre o Estado da Nação.

"O Grupo Parlamentar da UNITA também vai fiscalizar o nível de execução física e financeira do Programa de Investimentos Públicos (PIP)", acrescentou Liberty Chiyaka.