A UNITA, principal partido da oposição, considerou esta quarta-feira, 24, que a visita do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, ao País, a convite do Chefe de Estado, João Lourenço, é "bem-vinda", porque vai reforçar as relações seculares entre os dois países, mas pediu a Portugal que não se esqueça "dos erros cometidos no processo da independência nacional".

"Angola tem relações diplomáticas seculares com Portugal. Pedimos que não se esqueça (o primeiro-ministro português) dos erros cometidos no processo da independência do País em 1975", disse o secretário-geral da UNITA, Alvaro Chikwamanga Daniel, que falava durante a cerimónia de lançamento das comemorações alusivas aos 90º aniversário do falecido líder fundador, Jonas Malheiro Savimbi, que acontecem no dia 03 de Agosto.

"Pedimos a Portugal que ajude Angola no desenvolvimento do País, no aprofundamento da democracia e na despartidarização das instituições do Estado", acrescentou o secretário-geral da UNITA, recomendando que "tudo o que é bom em Portugal também deve ser transmitido em Angola".

Na conferência de imprensa, Alvaro Chikwamanga Daniel anunciou o programa comemorativo do 90º aniversário do líder fundador da UNITA, sem no entanto, avançar a data do lançamento da Fundação Jonas Malheiro Savimbi.

"As águas estão separadas. O que estamos a fazer aqui é uma cerimónia para saudar o seu aniversário. Cabe à direcção da fundação anunciar a data do lançamento da Fundação", esclareceu, reiterando que já não existem equívocos à volta da fundação.

"Tudo foi esclarecido durante a última reunião doe alto nível da direcção da UNITA que tivemos recentemente", acrescentou.

Para este responsável da UNITA, o País vive uma crise geral que prejudica o quotidiano da maioria das famílias, levando milhares de angolanos a engrossarem, todos os dias, os grupos mais vulneráveis da população, que hoje é obrigada a procurar alimentos nos contentores de resíduos sólidos para a sua sobrevivência.

"Esta não é a Angola dos sonhos de Jonas Savimbi", concluiu

Refira-se que, Jonas Malheiro Savimbi nasceu em 1934, na localidade de Munhango, província do Bié, e faleceu a 22 de Fevereiro de 2002, assassinado.

Após a independência do País em 1975, Savimbi foi o único líder político que optou por continuar a guerra, opondo-se ao MPLA.