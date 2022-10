O deputado independente pela UNITA, Francisco Viana, lamentou a atitude do Grupo Parlamentar da UNITA, que rejeitou posar numa fotografia institucional com o Presidente da República, João Lourenço, durante a cerimónia de abertura da V legislatura, em frente ao salão nobre da Assembleia Nacional.

Francisco Viana, o único deputado pela lista da UNITA que se juntou aos parlamentares do MPLA, PRS, FNLA e PHA, disse que ficou surpreendido com este comportamento.

"Nós, quando tomamos posse como deputados, juramos reconhecer as instituições. No momento em que recebemos a mais alta instância no Parlamento, nós devemos respeitar com carinho o Chefe do Estado angolano", disse Francisco Viana, citado pela Rádio Nacional de Angola, salientando que a fotografia de abertura de um ano legislativo é histórica.

Prometeu que será um elo de ligação entre as duas bancadas e trabalhar afincadamente para ajudar e encontrar as melhores soluções.

"Como deputado independente, tudo vou fazer para estabelecer uma boa ponte entre os deputados da UNITA e os deputados do MPLA. Sou deputado do povo. Vamos tentar trabalhar com o Executivo para (ele Governo) ser escravo das suas promessas", concluiu.