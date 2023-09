O Grupo Parlamentar da UNITA vai realizar de 03 a 08 de Outubro as XI jornadas parlamentares na província de Malanje, que vão permitir os deputados tomarem contacto com os problemas vividos pelo eleitorado daquela região e interagirem com as populações, sempre com os olhos postos nas eleições autárquicas e o novo ano parlamentar.

As XI jornadas parlamentares vão servir ao partido do "Galo Negro" fazer o balanço do primeiro ano legislativo da V legislatura e abordar o tema das eleições autárquicas, que, segundo a primeira vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Navita Ngola, "são um acontecimento relevante para a actividade dos deputados, os quais devem trabalhar para reforçarem o papel do partido como alternância do poder em Angola".

"Durante as jornadas vamos visitar os 14 municípios da província de Malanje, com o objectivo de conviver mais de perto com os cidadãos, partilhar as suas preocupações e formular propostas de soluções concretas a apresentar às autoridades competentes", disse ao Novo Jornal a deputada da UNITA, frisando que durante as jornadas os deputados vão debater aspectos ligados à situação social, política e económica do País.

A parlamentar falou também dos desafios do Grupo Parlamentar para o segundo ano legislativo, com destaque para o incremento de iniciativas legislativas em prol dos interesses dos angolanos.

Refira-se que a UNITA é o maior partido da oposição e na Assembleia Nacional detém o segundo maior Grupo Parlamentar, com 90 deputados, atrás do MPLA com 124 parlamentares, dos 220 que compõem o Parlamento. Seguem-se o PRS, com dois, a FNLA com dois e PHA também com dois.