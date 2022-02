O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou que este ano o seu partido não vai aceitar observadores internacionais "primos do MPLA", como diz ter acontecido no pleito eleitoral de 2017.

"Foram excluídos observadores de alguns países e foram priorizados os da União Africana e alguns primos do MPLA", disse Adalberto Costa Júnior quando discursa no Andulo em homenagem ao 20° aniversário da morte de Jonas Savimbi que se assinala esta terça-feira.

De acordo com o presidente da UNITA, o seu partido quer ver observadores eleitorais internacionais espalhados por todo o País durante as eleições gerais previstas para a segunda quinzena de Agosto.

O líder da UNITA apelou aos seus militantes a absterem-se de actos de violência e evitarem provocações se forem insultados.

"A violência é inimiga da liberdade. Não respondam a provocações, devem aprender a fazer pontes", referiu Adalberto Costa Júnior, salientando que a UNITA "pensa o futuro com pluralidade, inclusão e justiça".

"No governo da UNITA todos estarão em pé de igualdade. Foi sempre o pensamento do nosso falecido líder Jonas Savimbi", destacou o político, que manifestou a sua preocupação com a capacidade critica das pessoas em todo o País e não só na capital Luanda.

Para o presidente da UNITA "o petróleo está a subir no mercado internacional e face à situação, o Governo está a acumular muito dinheiro".

"Este dinheiro não pode servir para propaganda", avisou Adalberto, que apelou aos seus militantes para estarem atentos com as promessas do Executivo na última hora.

O fundador da UNITA, Jonas Savimbi, foi morto em combate a 22 de Fevereiro de 2022, perto de Lucusse, na província do Moxico, após uma longa perseguição efectuada pelas Forças Armadas Angolanas (FAA).