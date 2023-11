Em contra-relógio para proceder à entrega do Hospital de Viana, empresa austríaca passa a mero assistente da obra para hospital regional na Catumbela, um dos ajustes directos que acumula, estando a ser socorrida pela "prata da casa". Subcontratação, uma fórmula muito em voga no mundo da construção civil, não é posta em causa, mas o cenário nesse município é visto como alerta para um PR que continua agarrado à contratação simplificada. Mais de duzentas camas e serviços em falta na maior parte das unidades existentes ajudam a perceber a dimensão do projecto.

As obras para um hospital geral no município da Catumbela, que começaram, recentemente, com 14 meses de atraso, já não vão ser executadas pelos austríacos da Vamed, consumada que está uma subcontratação associada a supostas limitações técnicas da empresa contratada pelo Estado.

Salva por uma firma que se notabiliza

No lançamento da primeira pedra, a Vamed revelou, sem ter falado em subcontratações, que tinha as condições prontas para uma unidade com 241 camas, pediatria, quatro blocos cirúrgicos, hemodiálise, área para tratamento de resíduos hospitalares e outros serviços, muitos dos quais em falta nos hospitais da província.

Levantamentos feitos pelo NJ indicam que a sucursal da Vamed em Angola, com registo na Repartição Fiscal de Luanda, começou a operar a 4 de Setembro de 2013.

A estrutura accionista é composta por cidadãos austríacos, naturais de Viena, e angolanos.

