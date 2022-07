O velório público do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que faleceu há sete dias, em Barcelona, Espanha, por doença, vai continuar aberto ao público até ao próximo domingo, dia 17, na Praça da República, para as homenagens. A decisão é da comissão criada para as exéquias.

O velório do antigo Chefe-de Estado está montado na Praça da República, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, e decorre sem a presença do corpo, que continua retido em Espanha por decisão das filhas mais velhas, Tchizé e Isabel dos Santos.

Segundo o ministro da Administração do Território, Marcy Lopes, o porta-voz da comissão criada pelo Presidente João Lourenço para preparar as exéquias de JES, o velório será encerrado na segunda-feira, dia 18.

"Vamos agora aguardar pelas informações que o processo judicial, que decorre em Espanha, terá", disse o ministro, assegurando que o Executivo contratou advogados espanhóis para defenderem os interesses do Estado na batalha judicial que decorre em Barcelona.

Na terça-feira,12, o Governo contratou advogados para defender os interesses de Ana Paula dos Santos e dos seus filhos e representar o Governo angolano no processo da guarda do corpo do ex-Presidente após negociações com filhas mais velhas de JES falharem.

O velório público de homenagens ao antigo Presidente foi aberto ao público na segunda-feira, 11, pelo Presidente da República João Lourenço, que escreveu no livro de condolências que "os angolanos choram o Presidente José Eduardo dos Santos ".

José Eduardo dos Santos, que governou Angola entre 1979 a 2017, morreu na passada sexta-feira, 08, em Catalunha Reino de Espanha, vítima de doença.