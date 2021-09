O vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, vai representar o Chefe de Estado no funeral do antigo Presidente da República português, Jorge Sampaio, que terá lugar no Domingo, soube o Novo Jornal junto de fonte diplomática.

Jorge Sampaio morreu este Sábado, em Lisboa, quando estava internado num hospital da capital portuguesa, aos 81 anos.

Entretanto, em nota da Presidência angolana, endereçada à família de Jorge Sampaio, João Lourenço fez saber que "foi com um profundo sentimento de pesar" que tomou conhecimento do falecimento do ex-Presidente português sublinhando tratar-se de uma "personalidade de grande relevo na vida democrática portuguesa" lembrando que exerceu "os mais importantes cargos políticos do seu país, incluindo, durante uma década, o de Presidente da República".

"Senhor de uma elevada cultura, o Dr Jorge Sampaio sempre se empenhou activamente na luta por um futuro melhor para toda a Humanidade", apontou ainda João Lourenço, enfatizando que, como reconhecimento desse seu empenho, a Organização das Nações Unidas fê-lo seu representante para a Luta contra a Tuberculose e também Alto Representante para a Aliança das Civilizações.

"O malogrado manteve sempre um relacionamento de grande respeito e cordialidade com os países africanos de Língua Portuguesa, e com Angola em particular", acrescenta ainda a nota.

"Neste momento de dor e de luto, endereço, em meu nome, em nome do povo e do Governo angolano, à família enlutada e ao povo português as mais sentidas condolências", conclui.