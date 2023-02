Depois de passarem pelo Memorial Agostinho Neto, onde vão depositar um coroa de flores no sarcófago do primeiro Presidente de Angola, Filipe VI e Letizia dirigem-se para o Palácio da Cidade Alta onde o Rei de Espanha e o Presidente da República de Angola deverão manter uma conversa a dois.

Este encontro na Cidade Alta é o momento de destaque na agenda do monarca espanhol neste seu primeiro dia de cumprimento de agenda oficial nesta visita a Luanda que termina na quarta-feira.

O casal real tem ainda para cumprir a inauguração da exposição de pintura de Joan Miró, já durante a tarde, à qual se segue um encontro com a comunidade espanhola em Angola, cada vez mais numerosa desde que Madrid decidiu apostar em força no continente africano e escolheu Angola como um dos pilares onde vai assentar essa aposta.

Isso mesmo ficou claro quando o primeiro-ministro (presidente do Governo) Pedro Sanchez esteve em Luanda em Abril de 2021, seguindo-se uma deslocação de Estado do Presidente João Lourenço a Espanha, em Setembro desse ano, tendo, já em Outubro de 2022, Sanchez regressado a Luanda numa curta escala entre a África do Sul e o Quénia.

A essa aposta espanhola em Angola, que ganha corpo com a série de visitas oficiais do mais alto nível, o Presidente João Lourenço e o seu Governo, que acolheram esse investimento polivalente de Madrid, disseram imediatamente que sim e o Chefe de Estado angolano aproveitou uma entrevista ao ABC, um dos jornais de referência em Espanha, para lembrar a importância do investimento do país europeu em Angola como fundamental para que esse abraço mutuamente vantajoso ganhe raízes.

Algumas dessas raízes vão ter já çarte do seu húmus por onde se irão estender nos acordos diversos que os dois Governos vão assinar já esta terça-feira, durante a estadia do rei no Palácio Presidencial, na Cidade Alta, onde Filipe VI e João Lourenço trocarão uma ideias sobre o assunto que os move neste momento.

No último dia desta deslocação a Luanda, Filipe e Letizia vão estar na Assembleia Nacional, para o tradicional discurso do visitante, e ainda terão tempo para apreciar o recheio do Museu de História Militar de Angola.

Nessa primeira vinda a Luanda, o chefe do Governo espanhol afirmou, como pode ser revisitado aqui, como desígnio fundamental da política externa de Madrid, e Angola foi colocada na lista das suas priodades no continente africano.

Num desses desafios (ver links em baixo nesta página) Sanchez apontava para a liderança espanhola da União Europeia em África e Angola era, e é, como esta visita de Felipe VI atesta, uma plataforma essencial para a expansão da influência de Madrid no continente.