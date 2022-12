Uma cidadã de nacionalidade vietnamita, de 38 anos, foi encontrada morta no interior da sua residência, no bairro Caota. As verdadeiras causas da sua morte ainda não foram apuradas, tudo indica que se tratou de uma agressão.

No momento da remoção do cadáver, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Benguela, foram encontrados sinais visíveis de estrangulamento, hematomas na cara e no pescoço.

O porta-voz do SIC, Francisco Vieira, em declarações ao Novo Jornal, garante que estão em curso investigações para descobrir o que se passou, "estando todas as possibilidades em aberto".