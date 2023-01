O comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), comissário-chefe Francisco Monteiro Ribas da Silva, foi interpelado e extorquido em 5.000 kwanzas na madrugada de domingo, 15, na zona do Anangola, município de Luanda, por um agente de 1.ª classe da Ordem Pública em serviço que não o reconheceu como sendo o chefe da PN em Luanda.

O agente foi alvo de um processo disciplinar movido pelo próprio comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, mas, em parada, outros efectivos da polícia pediram ao comandante que perdoasse o agente.

Segundo o vídeo que circula nas redes sociais, e em que aparece o comandante e as tropas em parada, numa unidade da polícia em Luanda, cuja autenticidade foi confirmada ao Novo Jornal pela delegação provincial de Luanda do Ministério do Interior (MININT), o agente foi alvo de um processo disciplinar.

Falando para os afectivos da polícia, após apresentar o agente da Ordem Pública, o comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, Francisco Monteiro Ribas da Silva, falou sobre o perigo que os agentes corruptos correm.

"Isto é extremamente grave. A nossa vida é de risco permanente e aqueles que gostam de andar a extorquir nunca sabem quem roubam. Sem saberem, podem extorquir um ministro, um governador ou juiz, um procurador, um administrador ou um embaixador que queiram andar de forma descaraterizada. Isso é um risco tremendo", chamou atenção aos efectivos o número um da PN em Luanda.

Na ocasião, Francisco Monteiro Ribas da Silva perguntou às forças em parada o que devia fazer com o agente de 1.ª classe que o extorquiu, ao que os efectivos responderam que o perdoasse.

"Perdoa-o, senhor comandante", responderam as forças em parada ao chefe da polícia em Luanda.

No vídeo, o comandante provincial recebeu de volta o seu valor e a seguir mandou instruir um processo disciplinar contra o agente.

De recordar que em 2021, dez efectivos da polícia em Luanda foram expulsos por extorquirem automobilistas na via pública.