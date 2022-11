A TAAG Linhas Aéreas de Angola, representada pelo seu Conselho de Administração (CA), depois de ter assinado, na semana passada, o acordo com o Sindicato Provincial do Pessoal Navegante de Cabine (SINPROPNC), assinou esta quarta-feira com o Sindicato dos Pilotos de Linha Aérea (SPLA).

Em comunicado, a companhia aérea angolana lembra que já em Outubro, o Conselho de Administração havia celebrado o acordo com o bureau sindical que representa, a nível nacional, todas as classes do pessoal não navegante, "estando agora alcançados acordos aplicáveis a toda a força laboral".

"É importante notar que as condições contidas nos acordos com os sindicatos estão já em fase de operacionalização e implementação, sendo as componentes remuneratórias aplicáveis a partir do corrente mês de Novembro", garante a TAAG, acrescentando que "também o transporte colectivo entra já em vigor para os colaboradores afectos à área operacional, e, a partir de Janeiro de 2023, para os demais grupos funcionais".

Segundo a TAAG, as negociações foram caracterizadas pelo diálogo e concertação, tendo as partes assumido o compromisso de manter encontros regulares e de participação conjunta em equipas de trabalho para soluções de longo prazo, como o processo de reforma.

"As partes reconhecem também nos acordos firmados a necessidade de assegurarem a produtividade e desempenho necessários para a sustentabilidade da TAAG como forma de garantir as condições ora acordadas", termina.