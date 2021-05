A dupla batalha de mitos e superstições travada por «jingongos» em Angola

Da suposta inimizade com albinos às alegadas origens em sereias, mitos e superstições sobre gémeos ainda são uma realidade no País. Estudiosos dizem que a «dinâmica cultural» tratará de pôr cada coisa no seu lugar, mas quem sente o preconceito no dia-a-dia apela à intervenção do Estado com programas educacionais.