As universidades públicas do País deram início esta semana ao processo de inscrição para os exames de acesso 2022/2023. A Universidade Agostinho Neto (UAN) é que tem o maior número de vagas disponíveis e as inscrições estarão abertas até ao dia 13 de Agosto.

Cinco mil kwanzas é o valor que o candidato deverá pagar como taxa de inscrição e 10.000 no caso de optar por fazer duas inscrições em universidades diferentes.

A Universidade Agostinho Neto (UAN) dispõe de um total de 4.380 vagas, o maior número disponível entre as oito universidades públicas do País.

A Universidade Kimpa Vita, que integra a 7.ª Região Académica, que abrange as províncias do Uíge e do Kwanza-Norte, tem disponíveis 1.240 vagas.

Uma das universidades públicas com o menor número de vagas disponível é à Universidade do Cuito Cuanavale, no Kuando-kubango, que apenas dispõe de um total de 355 vagas, distribuídas por nove cursos.

Nas demais universidades públicas as inscrições para os exames de acesso começaram no dia 01 desde mês e vão até ao próximo dia 12.

Entretanto, uma das condições exigidas pelas universidades no momento de inscrição será a média 14 valores, nos cursos de ensino de matemática, biologia e de língua portuguesa.

Na Universidade Agostinho Neto as inscrições serão feitas online, através do endereço electrónico, examedeacesso.uan.co.ao, enquanto nas demais universidades as inscrições serão feitas de forma presencial.

A grande novidade para o próximo ano académico está no facto de o Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda (ISCED) poder vir a admitir candidatos nos cursos de ensino primário e educação de infância com uma média final igual ou superior a 12 valores nas disciplinas de língua portuguesa e de matemática, contra aos 15 anteriormente exigidos.

No entanto, as inscrições para os exames de acesso 2022/23 terminam nos dias 12 e 13. Já os exames de acesso irão decorrer de 28 de Agosto a 02 de Setembro.