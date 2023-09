O presidente da Associação Vida Angola (AVA), Sadoc Alfredo, que encabeçou em Malanje uma iniciativa integrada na campanha nacional de sensibilização contra a sinistralidade rodoviária "Zero acidente de viação", disse que mais de 7.200 acidentes de viação foram registados nos país no primeiro semestre deste ano.

Considerando os mais de 11 mil acidentes de viação registados no país em 2022, nos primeiros seis meses deste ano (2023), segundo Sadoc Alfredo, os números ultrapassam 50 por cento do período homólogo, com 1.256 mortes.

"Estamos aqui para podermos passar a mensagem, a consciência de segurança, a condução defensiva para os nossos automobilistas e os nossos moto-taxistas e peões", disse.

"O uso de auriculares e a distracção na travessia de estradas pelos peões causam alguma controvérsia", referiu Sadoc Alfredo, preocupado igualmente com condutores que se fazem à estrada em estado de embriaguez.

A província de Malanje tem "uma cifra diária de 1 a 2 acidentes, estes têm causado feridos leves, algumas vezes feridos graves e acidentes mortais" confirmou o especialista de trânsito e segurança rodoviária do Comando Provincial local, subinspector Alfredo José Muanuma.

Nos acidentes de viação notificados nas estradas daquela província estão em cadência, maioritariamente os motociclos ou ciclomotores, admitiu o subinspector.

A campanha nacional será extensiva nos próximos meses às províncias do Kwanza Norte e Luanda, já que os acidentes de viação continuam a ser a segunda causa de morte em Angola, depois da malária.

O motorista de longo curso no corredor nordeste de Angola, Luanda/Saurimo, Evandro Patrocínio, 35 anos, explicou ter testemunhado vários acidentes de viação na estrada nacional EN 230.

"Já vi muitos acidentes aí, é muito preocupante. Ainda há pouco tempo um colega teve um acidente no Lucapa (Lunda Norte) por causa da chuva, à noite".

A chefe de secção de Transporte e Mobilidade da Administração Municipal sede (Malanje), Teresa Miguel Quiari, acredita que com as campanhas de esclarecimento contribuem para a redução da mortalidade nas estradas, tudo por causa da pressa dos utentes da via, de forma a reduzir as condições que levam aos acidentes de viação.

Mais de 600 pessoas, entre automobilistas, usuários de ciclomotores, motociclos e peões foram sensibilizados no posto de controlo policial Nº 1 e na rua Comandante Dangereux, defronte ao jardim municipal de Malanje, durante a acção da AVA, nesta sexta-feira, 15 (ver foto), em parceria com os agentes de viação o trânsito.

Associação Vida Angola criada no ano 2019 em Luanda tem representações nas províncias de Benguela, Kwanza Norte, Huíla (em implantação), Malanje e Uíge, e com uma direcção nacional de 11 membros efectivos.