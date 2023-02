Quem por ventura pretenda emitir pela primeira vez ou renovar o passaporte ordinário terá de aguardar até, pelo menos, o início de Março para o fazer. A razão é que só a partir do próximo mês haverá vagas disponíveis nos postos de atendimento do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME).

Desde o ano passado, o SME implementou a medida de agendamentos para melhor comodidade dos utentes e reduzir as enchentes nos postos de atendimento, estando os atendimentos reservados apenas a uma marcação prévia.

Numa pesquisa ao site do SME, na tarde de segunda-feira, 6 de Fevereiro, o Novo Jornal constatou que, no caso de Luanda, por exemplo, dos nove postos existentes, apenas em quatro ainda havia vagas, embora poucas, para finais de Fevereiro, sendo que o resto só a partir de 7 de Março. Por dia, estão reservadas 112 vagas, com atendimentos das 8h às 14h:30 minutos.

De acordo com este semanário, os constrangimentos nos agendamentos observam-se somente na capital do País, pelo que, noutras províncias, existem várias vagas disponíveis ainda para esta semana.

A implementação de atendimentos só com marcação prévia, apesar de ser bem-vinda para alguns que alegam mais organização, para outros é motivo de queixas por falta de vagas em datas próximas, sendo que algumas pessoas são obrigadas a deslocar-se a postos mais distantes da zona de residência onde há disponibilidade, como é o caso de Lurdes Rafael, moradora da Samba. A jovem, de 36 anos, que se encontrava na fila do posto de atendimento do Cassequel, explica que fez a marcação em finais de Dezembro do ano passado e a data mais próxima era no posto do Cassequel ou em Viana, na Zona Económica Especial, pelo que optou pelo primeiro.

