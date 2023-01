PN no Zaire enfrenta acusação de disparar mortalmente contra jovem de 21 anos. Administração do Nzeto assume custos do funeral e comando local da Polícia «fecha-se em copas».

Um agente da Polícia Nacional noNzeto, província do Zaire, está detido sob a acusação de ter disparado mortalmente contra um jovem de 21 anos, que em vida respondia pelo nome de Domingos João.

O incidente ocorreu por volta das 20 horas de sexta-feira, 13 de Janeiro, no bairro Kimpaxe, próximo à Vila Sede, quando um efectivo da PN, que se encontrava de folga e sem a farda azul, na tentativa de apaziguar uma briga que envolvia dois jovens mototaxistas, segundo testemunhas, criou um ambiente conflituoso, pois passou a agredir, também, o jovem que cobrava ao seu colega [mototaxista] a quantia de 500 kwanzas pelo serviço de mecânica prestado aquando da reparação da avaria da motorizada.

"Ao responder à agressão do agente da Polícia Nacional, o meu filho agarrou-se com ele e puseram-se a lutar. Para a surpresa de todos, o efectivo da corporação, mesmo estando civil [sem a farda], transportava uma arma de fogo, do tipo pistola, na cintura; puxou-a e fez dois disparos à queima-roupa, atingindo o menino na região do abdómen e torácica", explica João Sicusse, pai da vítima.

O malogrado, que foi a enterrar no passado dia 17, além desenvolver a actividade de mototáxi, exercia, também, a profissão de mecânico de motorizadas. Por isso, segundo o pai, ele reparara a motorizada do seu colega com a promessa de ser pago pela prestação do serviço de mecânica. Ao NJ, sem avançar o valor total da mão-de-obra, o pai da vítima diz que os 500 Kz que estavam a ser cobrados por ocasião do incidente eram a quantia que faltava.

