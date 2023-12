Semanário Novo Jornal

AJA sentencia: «Juízes trabalham com base no sacrifício por faltar tudo»

Presidente da AJA, Esmael Diogo da Silva, a guisa de denúncia aponta, neste semanário, os principais desafios enfrentados pelos juízes no País. As queixas vão desde a falta de actualização salarial, escassez de oficiais de justiça, más condições de trabalho, entre outras. Concluíndo por isso, que "os juízes trabalham com base no sacrifício, por faltar tudo".