Semanário Novo Jornal/Especial informação

Alvoroço no perímetro do Aeroporto 17 de Setembro ainda mexe - Administração de Benguela "esmaga" famílias em demolições de obras autorizadas

AMB vinha ignorando apelos da Sociedade Gestora de Aeroportos, uma entidade preocupada com as construções no perímetro aeroportuário, até ser confrontada com o governador provincial. Agora, consumada a entrada em cena do martelo demolidor, alegadamente sem aviso prévio, está instalada a polémica, que deverá acabar em tribunal. Sessenta sonhos da casa própria acabam em escombros.