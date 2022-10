Angola conseguiu, finalmente, colocar um satélite no espaço. Na tarde desta quarta-feira, 12,, às 16:00, como estava previsto, o Angosat-2, construído pela russa ISS Reshetnev, foi transportado pelo foguete "Proton-M", a partir do Cosmódromo de Baikanur, e já está em órbita.

Este satélite, que pesa duas toneladas, possui definição de "High-throughput", ou elevada taxa de transferência de informação, um avanço considerável em relação aos clássicos FSS, de menor capacidade, vai garantir a Angola um lugar de destaque em África neste capítulo por pelo menos 15 anos, que é a sua longevidade mínima garantida.

O Angosat-2, construído pela russa ISS Reshetnev, depois de o Angosat-1, construído pela RKK Energia, por 320 milhões de dólares, ter sido um fracasso após falhas graves no lançamento, em 2018, não representa novos custos para o Estado angolano devido às garantias existentes no primeiro projecto, acaba por ser uma vantagem para Angola, visto que tem uma capacidade incorporada para transmissão de dados, imagem e telecomunicações, muito superior, permitindo uma maior rentabilidade ao alugar parte desta capacidade a vários países africanos, como está previsto, e chegou a estar contratualizado para o Angosat-1.

O Angosat-2, desenvolvido pela russa Reshetnev, vai fornecer 13 gigabites de banda para cada uma das regiões "iluminadas" pelo alcance do seu sinal, que abrange a maior parte do continente africano e parte substancial da Europa, tendo como "casa" a plataforma Eurostar E3000, uma plataforma de acolhimento de satélites comerciais civis e militares de telecomunicações criada pela Airbus Defence and Space.

Com a chegada do Angosat-2 espera-se que o país dilua uma parte substancial das actuais dificuldades de comunicações e de acesso às tecnologias de comunicações, colocando Angola num patamar de linha da frente em África neste capítulo.