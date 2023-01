O matadouro do Panga-Panga foi encerrado pela Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) por falta de higiene no local e por constituir "um atentado à saúde pública".

Segundo a nota informativa da direcção da ANIESA, o matadouro do Panga-Panga, que se encontra no município do Cazenga, funcionava em condições precárias e colocava em risco a vida de muitos munícipes que procuravam os produtos alimentares comercializados no local.

A ANIESA ressalta ainda que o encerramento do matadouro ocorreu por intermédio de denúncias que davam conta da falta de higiene no lugar e dos riscos de saúde que implicava para os consumidores.

A direcção da ANIESA assegura que "será instaurado um processo de responsabilidade aos responsáveis do lugar, no sentido de melhorarem as condições de higiene do matadouro".