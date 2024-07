Governante promete reconstruir a feira em escombros e dar outro destino ao empreendimento que outrora se traduzia no cartão de visitas da classe empresarial e público ávido de tomar contacto com a principal montra nacional e internacional de negócios de Angola.

O ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguêns, garantiu, nesta quarta-feira, 17, em Luanda, a reabilitação, pelo Executivo, das antigas instalações da Feira Internacional de Luanda (FILDA), para servir a actividade económica no País.

O governante deu esta garantia durante uma conferência de imprensa que serviu para anunciar a realização da maior bolsa de negócios de Angola, a decorrer entre 23 e 28 do mês em curso, na Zona Económica Especial Luanda/Bengo (ZEE).

As antigas instalações da FILDA, situadas no município do Cazenga, deixaram de acolher feirantes em 2015, estando, até agora, abandonadas, e, em consequência disso, foram vandalizadas.

