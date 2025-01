O capitão do navio rebocador "Ruth", de bandeira camaronesa, procurado pelas autoridades nacionais por provocar a morte de um marinheiro angolano em Maio do ano passado, foi apanhado pela Polícia Fiscal no Bengo, sete meses depois da fuga à justiça angolana.

O homem, de nacionalidade nigeriana, foi detido neste fim-de-semana, na Barra do Dande, após o Serviço de Investigação Criminal ter recebido uns dados da polícia que davam conta da presença do homem nos mares do País.

O capitão será encaminhado para o juiz de garantia junto do SIC, respondendo pelos crimes de homicídio negligente, omissão de auxílio e danos materiais, esclarece o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, Manuel Halaiwa.

O crime sucedeu em circunstâncias em que o capitão rebocava uma carcaça de um navio para o seu País, fez uma manobra perigosa e embateu contra uma chata na orla marítima angolana, conta o SIC, acrescentando que "o estrangeiro causou a morte imediata do homem e fugiu após o sucedido".

O acusado seguiu viagem para a Nigéria como se nada tivesse acontecido, deixando para trás um cadáver e uma chata destruída, mas neste sábado, 04, foi apanhado pela Polícia Fiscal, no Dande.