A operação realizada no município do Caungula, no último fim-de-semana, segundo as autoridades, resultou ainda na detenção de um homem de 29 anos, que estava a transportar a gasolina para o País vizinho.

O contrabandista foi apanhado na fronteira do marco-27, conduzindo um veículo Land- Cruiser, carregando ilegalmente grandes quantidades de combustível.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional do SIC local, o combustível encontrava-se camuflado em 125 barris com capacidade de armazenar 250 litros cada.

O responsável da mercadoria que foi detido será presente ao Ministério Público e vai responder pelo crime de contrabando de combustível.