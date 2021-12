Semanário Novo Jornal

Bauxite Angola não paga salários nem subsídios desde 2014 - Trabalhadores pedem acção do PR na dívida milionária de empresa associada à Sonangol

Sem salários desde 2014, funcionários da Bauxite Angola denunciam «tratamento discriminatório» e pedem mão do PR. Com privilegiado contrato de exploração mineira na Guiné-Bissau, empresa tem links com juiz, ministro e SONANGOL, que nega, no entanto, responsabilidades no longo dilema de quase 100 trabalhadores.