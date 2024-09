O Serviço de Investigação Criminal (SIC) alerta para o perigo do consumo de bebidas da marca "Kambucha", "porque foram feitas no interior de uma residência em condições deploráveis e com ingredientes deteriorados, em Luanda.

Os refrigerantes da marca "Kambucha" dispõem de quatro sabores: pau de Cabinda, café, hortelã e limão, mas as misturas que fazem na produção do produto, de acordo com o Serviço de Investigação Criminal, constitueem um atentado à saúde pública.

Em declarações ao Novo Jornal (NJ), o gerente da fábrica (já detido) disse que "estas bebidas energéticas foram feitas só para homens, para aumentar a sua potencialidade sexual".

"Durante a fabricação foram usadas misturas de produtos naturais e químicos, tais como pau de Cabinda, açúcar, mel, gengibre, sorbato de potássio, ácido cítrico, benzoato de sódio", acrescentou o gerente.

A fabriqueta foi instalada no bairro do Chimbicato, distrito urbano da Camama, há dois anos, mas o NJ soube ainda junto do gerente, de nacionalidade ruandesa, que existe uma outra no município do Lubango, na Huíla, onde fabricam estas bebidas em grandes quantidades já há seis anos.

As más condições de higiene com que foram feitas as bebidas também preocupa as autoridades, porque os recipientes onde foram colocados os produtos foram recolhidos nas ruas de Luanda.

Quanto à fábrica na Huíla, a direcção do SIC-geral entrou em contacto com o SIC-Huíla, apesar de, até ao momento, não se ter verificado nenhuma ocorrência médica.