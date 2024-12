Uma mulher abriu as costuras das suas chinelas, colocou dinheiro no interior e depois voltou a cosê-las, para tentar introduzir os valores na prisão do Caboxa na tentativa de ajudar o marido, que se encontra detido.

Ao tentar ajudar o marido, a mulher, de 22 anos, acabou detida com ele, depois de os efectivos daquele estabelecimento penitenciário descobrirem que havia dinheiro escondido no calçado da visitante.

Os factos ocorreram nesta quarta-feira, quando a mulher se deslocou à prisão para uma visita ao marido, de acordo com a delegação do Ministério do Interior no Bengo.

Ao ser submetida a uma revista, no momento em que dirigia ao guichê de atendimento, foi detectado que havia alguma coisa estranha com as suas chinelas. Descoseram o calçado e encontraram o dinheiro que era para o seu companheiro, condenado a 11 anos de prisão por roubo qualificado.

A mulher foi encaminhada ao juiz de garantia junto do SIC-Bengo para ser responsabilizada criminalmente.