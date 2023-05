Um camponês no Panguila, província do Bengo, está a ser acusado do homicídio da sua antiga patroa, com recurso a uma enxada, por esta não pagar uma alegada dívida de dois mil kwanzas.

O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bengo, Miguel Correia, conta que "o homem de 42 anos trabalhou apenas durante três meses na lavra da vítima e saiu de lá com a metade do pagamento".

Alguns dias depois, o homem dirigiu-se até ao bairro do Sarico, onde se situava a casa da mulher, onde se encontrava a lavra, para cobrar a outra parte do dinheiro em dívida.

Estando no local, segundo o SIC-Bengo, o homem disse para vítima que estava ali para cobrar o dinheiro do pagamento que estava em falta, mas ela respondeu que, não tinha disponibilidade financeira para pagar os dois mil kwanzas do indivíduo.

Aborrecido com a resposta da mulher, o acusado muniu-se de uma enxada e desferiu um golpe na cabeça da vítima que não resistiu ao ferimento, tendo morrido de imediato.

A detenção do camponês ocorreu por intermédio de uma denúncia feita pelos vizinhos, que o viram a sair do local após a morte da mulher, cujo cadáver foi removido para a morgue do Bengo.

O acusado já se encontra detido e será encaminhado para o juiz de garantia.