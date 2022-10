O Serviço de Investigação Criminal na província do Bengo deteve um médico de 59 anos acusado de ter interrompido uma gravidez de mais de seis meses, que vitimou uma mulher de 32 anos, no município do Ambriz.

De acordo com o porta-voz do SIC no Bengo, Peterson Cassule, o envolvido, que diz ser formado em medicina geral na RDC, trabalhava num posto médico particular sem carteira profissional.

A vítima procurou ajuda na residência do médico" com fortes dores na bexiga e com hemorragia. Após uma observação, o médico apercebeu-se que era uma retenção da placenta no órgão genital.

Antes de começar com o trabalho, o médico cobrou 15 mil Kwanzas à jovem, só depois do pagamento é que retirou a placenta usando as próprias mãos, tendo provocado muita hemorragia à mulher que a levou à morte.

O porta-voz do SIC no Bengo Informa que só este ano, este é o terceiro caso, relacionado com o médico que exerce actividade de medicina ilegalmente.

O presumível autor do crime já se encontra sob custódia do Ministério Público