Três armas, mas vários utilizadores, esta é mais uma história de operativos de segurança que fazem negócio com as suas de fogo, alugando-as a 50 mil cada aos delinquentes para assaltos e outros crimes, na província do Bengo.

Estes operativos, segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo (MININT), são funcionários da empresa "Ango-Espencer", localizada na localidade das Mabubas.

Devido à confiança, o responsável da empresa atribuiu-lhes algumas armas de fogo do tipo AKM, porém os seguranças abusaram da confiança depositada pelo patrão e começaram a fazem negócio com elas.

Sempre que um marginal fosse até ao sítio onde estavam os seguranças para alugar uma arma, levava consigo 50 mil kwanzas, pagando pelo uso do objecto. Como garantia de que a arma voltaria no prazo estipulado, os operativos exigiam que os delinquentes deixassem os seus telemóveis e só os recebiam de volta no momento da devolução do artigo alugado.

De acordo com o porta-voz delegação do MININT local, Gaspar Inácio Luís, os gangues realizaram assaltos à mão armada no Bengo e na província de Luanda, sobretudo no município do Cazenga.

Durante uma operação efectuada no município do Dande, os acusados, com idades entre 23 e os 35 anos, foram apanhados e detidos em flagrante, depois de as autoridades se aperceberem dos negócios dos homens.

Os seguranças serão encaminhados ao juiz de garantias, respondendo pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e de associação criminosa.