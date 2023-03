Uma falsa fornecedora de materiais de construção civil burlou em mais de 11 milhões de kwanzas cinco comerciantes que foram atraídas pelo preço barato da sua mercadoria, no município do Dande, Bengo.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo (MININT), Gaspar Luís Inácio, disse que "a mulher trabalhava neste esquema com ajuda de uma cúmplice e ambas enganaram algumas vendedoras do mercado informal do desvio da Barra do Dande".

As burladoras fizeram antes um estudo nos preços dos materiais e apresentaram uma proposta de compra e venda, bem mais barato, com relação aos habituais fornecedores das comerciantes, conta o porta-voz do MININT-Bengo.

Por exemplo, para compra dos materiais à grosso como varão, chapa de zinco, contraplacado e cimento, as mulheres apresentaram uma tabela de preços muito mais barata que a do fornecedor antigo.

Atraídas pela oferta, cada uma pagou pela mercadoria de acordo com as suas necessidades, tendo as burladoras arrecadado cerca de 11 milhões e 500 mil kwanzas.

No dia combinado para entrega dos materiais, as vítimas contactaram a falsa fornecedora, mas não tiveram sucesso, porque ela encontrava-se com o telefone desligado.

Após o sucedido, as comerciantes fizeram uma participação ao Serviço de Investigação Criminal no Bengo, que desencadeou uma investigação em volta do caso e deteve apenas uma mulher, a outra encontra-se foragida.

Mas, no entanto, Gaspar Luís Inácio garante que diligencias continuam no sentido de localizá-la, bem como para recuperar os valores.