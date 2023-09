Uma jovem proveniente de Luanda deslocou-se até à província do Bengo para sequestrar uma bebé e simular que deu à luz depois de um aborto que sofreu aos sete meses de gestação, enganando o marido durante dois meses com disfarce de barriga de pano.

O caso aconteceu no município de Caxito, quando esta jovem, já com o esquema traçado com auxílio de um comparsa, se dirigiu até à residência de uma mulher no bairro do Lembeca para retirarem a bebé, de acordo com a delegação do Ministério do Interior no Bengo.

No local, os sequestradores disseram a mãe da criança que "ficariam no quintal da casa esperando o camião que supostamente traria a sua mercadoria", mas tudo não passava de um compasso de espera para roubar a bebé no momento oportuno.

Após alguns minutos de espera, os acusados partiram para a agressão física, tentando asfixiar a mãe da criança com álcool no nariz, no sentido dela ficar inconsciente e levarem a menor sem nenhum obstáculo.

Mas a mulher gritou por socorro, os vizinhos dirigiram-se para sua casa para ajudá-la e os indivíduos fugiram do sítio, sem a criança que pretendiam roubar.

Os populares coloram-se atrás deles e foram alcançados, tendo-os de seguida deixado à guarda do Comando Municipal do Caxito da Polícia Nacional.

Questionada pelas autoridades, a jovem disse que "pretendia raptar a bebé, para justificar ao seu marido uma gravidez que já havia perdido há sete meses, mas tinha medo de confessar a verdade".

Os acusados ficaram detidos no Bengo e serão encaminhados para o juiz de garantia.

Em menos de uma semana este é o segundo caso que as autoridades angolanas registam no país, tendo o outro cenário ocorrido na província da Huíla, na zona do bate-chapa, Lubango, quando a mãe que circulava com o filho naquela via passou mal durante a caminhada e pediu ajuda à acusada que se aproveitou da situação e roubou a criança carregando-a até ao município da Matala, deixando a mãe do pequeno caída no local.