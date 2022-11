O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, na província do Bengo, um indivíduo pertencente a um grupo que se dedica ao fabrico e tráfico de armas feitas com peças de velhas metralhadoras e à alteração de munições proibidas, na comuna do Gombe.

A detenção do indivíduo, de 18 anos, aconteceu esta semana na aldeia de Kicanga Samba, município de Nambuangongo, quando o SIC o encontrou, numa oficina artesanal onde o grupo tem fabricado as armas e organizado os materiais.

Questionado pelos oficiais do SIC sobre qual era a finalidade das armas de fogo, o acusado respondeu que "eram apenas usadas na actividades de caça naquela localidade".

De acordo como o porta-voz do SIC-Bengo, Peterson Cassule, no local foram apreendidas apenas duas armas de fogo do tipo AKM em bom estado técnico e um carregador com 13 munições.

O porta-voz do SIC-Bengo informou que diligências estão em curso para localizar os demais integrantes do grupo, que se colocaram em fuga, e que o cidadão agora detido está sob custódia do Ministério Público.