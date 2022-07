"Para Barcelona, rapidamente e em força" continua a ser a palavra de ordem lançada em Luanda. É na capital da Catalunha onde, depois de terem sido "despachados" o ministro das Relações Exteriores, o chefe da Secreta Externa e um amigo de infância de José Eduardo dos Santos (JES), entretanto todos já de regresso, se encontra a "Troika" de negociadores, liderada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o seu assessor diplomático e o procurador-geral da República, todos bem "escoltados" por um contingente de jornalistas de órgãos públicos, com uma missão bem específica: o resgaste dos restos mortais de JES "by any means necessary". Barcelona tornou-se na segunda capital angolana e de lá não vem nem bom vento, nem bom falecimento.