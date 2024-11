Uma mulher de 54 anos foi detida por simular o próprio sequestro, com o objectivo de subtrair 300 mil kwanzas dos seus familiares, para pagar uma dívida que contraiu, no município do Lobito, província de Benguela.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Francisco Viera, a acusada foi detida, neste fim-de-semana, depois de ser descoberto o seu esquema.

Tudo aconteceu no bairro da Caponte, onde uma mulher estava a ser pressionada por alguém, no sentido de pagar a dívida que havia contraído e esta não tinha dinheiro. Vai daí, decidiu arquitectar o próprio sequestro.

A acusada aproveitou a hora que estava a sair do trabalho para meter em prática o seu esquema, entrou em contacto com o seu irmão, alegando que estava nas mãos de delinquentes e que estes estão a exigir 300 mil kz em troca da sua liberdade, conta o SIC.

Os familiares, ao se aperceberem da situação, fizeram uma participação às autoridades policiais.

Os efectivos do SIC começaram a investigar e acabaram por encontrá-la no interior de sua residência sem nenhum elemento desconhecido como ela dizia na ligação que fez ao irmão.

No entanto, mesmo sendo apanhada no interior de sua casa, a agora detida continuou com as simulações, segundo SIC. Na altura em que verificou que os efectivos e alguns familiares estavam a se aproximar à residência, espalhou vários medicamentos no chão e fingiu um desmaio.

Foi socorrida para o Hospital Municipal do Lobito onde foi observada e descoberta que não fez uso de nenhum fármaco e que todo este cenário era para não ser detida... acabou mesmo na prisão.