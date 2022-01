O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem suspeito de ter abusado sexualmente e engravidar uma criança de 11 anos, no interior de uma casa, no município do Lobito, província de Benguela.

"Os factos ocorreram em Novembro de 2021, no interior de uma residência no município do Lobito, sendo vítima uma criança com 11 anos", explica ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Benguela, Victorino Kotingo.

Depois de presente a interrogatório judicial, o suspeito, de 20 anos, ficou em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa.

O oficial adiantou que, na data dos factos, o suspeito colocou-se em fuga, mas acabou por ser detido esta terça-feira, 25, mediante dois mandados de detenção emitidos pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em Benguela.

Durante a operação que culminou com a detenção do "pedófilo sexual", o SIC-Benguela "desmantelou três gangues de marginais e deteve 12 elementos perigosos, acusados de uma serie de crimes nos bairros da Santa Cruz, 27 de Março, Alto esperança, Bairro da Luz e Morro da Rádio, que tinham na sua posse diversas armas de fogo incluindo quatro Kalashnikov e diversas municípios".