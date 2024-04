O acidente, que ocorreu nesta quinta-feira, envolveu duas viaturas todo-o-terreno. Um dos motoristas teve morte imediata no local da ocorrência.

Segundo declarações dos populares no local às autoridades, a viatura Land Cruiser circulava no troço rodoviário Cuíto-Cuando Cubango, a alta velocidade, quando chegou às imediações da aldeia Mbeu, onde se deparou com um buraco no caminho. Despistou-se e embateu contra uma outra viatura, tendo ambos os veículos capotado para fora da estrada.

As cinco vítimas mortais e os oito feridos graves, com idades compreendidas entre os 30 e os 46 anos, foram transportados pelos efectivos do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros no Bié para o Hospital Dr. Walter Stranguay.