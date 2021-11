A Polícia Nacional confirmou também que a rival da vítima - partilhavam o mesmo companheiro - está apontada como a principal suspeita do crime devido às constantes ameaças de morte que fez à vítima.

O crime remonta ao dia 9 deste mês, quando Elsa Graça Henda foi encontrada morta na sua residência, no condomínio das Forças Armadas, junto à Centralidade do Cuíto, na província do Bié.

Ao que o Novo Jornal apurou, ainda não há nenhum detido relacionado com a prática deste crime.

Ao Novo Jornal, o superintendente-chefe António Hossi, porta-voz da Delegação do Ministério do Interior no Bié, disse que os familiares denunciaram, durante os depoimentos, que a vítima recebia ameaças de morte proferidas pela primeira mulher do companheiro.

"Ela estava grávida de nove meses, a poucos dias para dar a luz quando foi assassinada", afirmou a fonte da polícia, revelando anda que a Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal (SIC) e Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) estão a trabalhar em conjunto para esclarecer esse caso.