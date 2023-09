Três menores de 11 anos são suspeitos de terem agredido mortalmente um rapaz de 12 anos por este se ter recusado a dar-lhes dinheiro, no município do Cuito, província do Bié.

Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do MININT no Bié, Simão Lucas Londaca, disse que "as crianças acompanhadas dos seus encarregados serão encaminhadas para o julgado de menores do tribunal de comarca do Cuito, no sentido de serem responsabilizadas pelo crime".

Tudo aconteceu no bairro Cangoti, quando a vítima, em companhia do seu irmão (também menor), regressavam para à casa, após um dia de venda de alimentos no mercado informal da zona.

No percurso, a vítima foi interpelada por três meninos que pretendiam receber os valores da venda que se encontravam em sua posse.

Mas este negou dar o dinheiro aos pequenos assaltantes e acabou sendo espancado brutalmente até morrer naquele local.

Os acusados, de momento encontram-se sob custódia das autoridades e o cadáver da vítima foi removido para à morgue do Hospital Provincial do Bié.