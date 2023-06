O homem, de 35 anos, que alegava ser funcionário da TAAG, confessou às autoridades que também tinha sido burlado por um indivíduo, tendo saído de Luanda para um suposto trabalho na TAAG na província do Bié, que afinal não existia.

Aborrecido com a situação, o indivíduo decidiu ser também um burlador, enganando outros em busca de um trabalho na companhia aérea de bandeira nacional.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comandando Provincial do Bié da Policia Nacional (PN), António Hossi, o burlador circulava nas ruas do Bié com um peça de vestuário com o logótipo da TAAG, que supostamente adquiriu em Luanda, para atrair as pessoas na via pública.

Após remeter a proposta, os interessados, para fazerem parte da equipa da transportadora aérea, pagavam 70 mil kwanzas contra a entrega de uma ficha falsa de inscrição que ele mesmo elaborou numa loja de fotocópias.

Tão logo que os lesados notaram que o processo de enquadramento na TAAG estava a demorar muito e se aperceberam que estavam diante de uma burla, fizeram de imediato uma denúncia à PN-Bié.

Após uma investigação efectuada pelos agentes locais foi possível capturar e deter o acusado na cidade do Cuíto.

O porta-voz do PN-Bié disse que o seu órgão ainda não tem número de pessoas que foram burladas e nem os valores arrecadados, mas investigações já decorrem para se apurar esses dados, sendo factual que foram vários os enganados.