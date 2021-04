Um homem de 39 anos assassinou a mulher, de 32, com várias facadas, na residência do casal, no bairro Povo Grande, na província de Cabinda. O homicídio aconteceu na presença dos familiares.

O casal tem três filhos menores, que também presenciaram o assassinato da mãe.

O óbito foi declarado ainda no local por uma equipa do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), que tentou reanimar a mulher, embora sem sucesso.

Segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional (PNA), inspector Marcos Coxito, o episódio ocorreu por volta das 22:00 de sexta-feira, 02, no bairro Povo-Grande, no interior do quintal, quando a vítima se encontrava na sua residência a conviver com os cunhados e os sogros, e foi surpreendida pelo marido, que, em estado de embriaguez e munido com uma faca, se insurgiu contra os familiares.

"Ela (a esposa) tinha a intenção de acalmar o marido, mas este desferiu-lhe golpes com uma faca de cozinha e criou impedimento para que os familiares a socorressem", disse, salientando que quando o socorro chegou, "na tentativa de reanimação, a mulher não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer".

"O Serviço de Investigação Criminal (SIC) e a Polícia Nacional foram accionados e procederam à detenção do acusado, que, sem rodeios, confessou a autoria do crime sem mostrar arrependimento pelo acto praticado diante dos filhos e dos seus familiares", descreveu.

Marcos Coxito salientou que o homem foi esta terça-feira, 06, presente a um primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação determinadas pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Cabinda.